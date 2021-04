Lyon et ses fresques murales

Lyon est une ville dynamique qui se nourrit de ses traditions mais ne renonce pas pour autant aux musées modernes ou aux surprenantes expositions d’art de rue sous forme d’immenses peintures murales XXL. A taille humaine et dotée d’un immense patrimoine, cette ville représente avant tout l’art de vivre à la française.

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur les deux fleuves, le Rhône (l’un des plus grands de France) et la Saône, Lyon a su cultiver, préserver et moderniser son passé au fil des ans, ajoutant de nouvelles créations artistiques à son patrimoine, comme le Musée des Confluences sur l’histoire naturelle et l’anthropologie.

Internationalement réputée pour la quantité et la variété de ses musées, Lyon est également célèbre pour son excellente gastronomie. Elle a été proclamée capitale mondiale de la gastronomie en 1935. Et, bien qu’il soit temporairement fermé, il possède le Musée de la Cité Gastronomique, unique en Europe.

La soie (elle est la capitale européenne de la soie depuis le XVIe siècle sous François Ier), qui a apporté une grande richesse à la ville, et le cinéma (Lyon est le berceau du cinématographe, grâce aux frères Lumière, dont on peut visiter la belle maison-musée) sont également deux éléments clés de cette ville.

Le Vieux Lyon, un site du patrimoine mondial

Lyon abrite également le Vieux Lyon, l’un des plus importants quartiers médiévaux et Renaissance d’Europe, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici et dans le quartier de la Croix-Rousse, vous pourrez visiter certaines des meilleures attractions de la ville : les célèbres traboules (passages menant d’une rue à l’autre, à travers les bâtiments). Le musée gallo-romain et son théâtre avec ses vestiges, la cathédrale de Fourvière, la Presquîle (« presque île », située entre les deux rivières) et la Croix-Rousse combinent différentes périodes historiques dans un espace très réduit, ce qui justifie sa nomination au patrimoine mondial.

De nombreux classements touristiques certifient que Lyon est l’une des destinations préférées des touristes internationaux. Classée 2e après Kyoto et devant Singapour, Sydney, Tokyo et Helsinki dans les meilleures villes du monde par le choix des lecteurs de Condé Nast Traveler, Lyon figure également dans le Top 10 des villes européennes les plus votées sur Google et a été choisie en 2016 comme la meilleure destination de court city break en Europe par les Worlds Travel Awards.

Lyon et ses fresques murales

Mais l’une des caractéristiques les plus remarquables et les moins connues de Lyon est peut-être ses énormes peintures murales. Toute l’essence, l’histoire et l’âme de la ville sont synthétisées dans ses plus de 100 murs peints, dans cette magnifique galerie de trompe-l’œil à ciel ouvert. Rien de tel qu’une visite guidée ou une promenade en solitaire pour s’imprégner de l’esprit de Lyon et découvrir, presque à chaque tournant, la grande histoire de ce passé en images, avec ses personnages, ses repères et son patrimoine.

Pionnière en matière de fresques, de murs peints et de trompe l’œil, cette ville française a su exporter son savoir-faire dans le reste du monde.

Lyon possède peut-être la plus belle collection de peintures murales et de fresques de rue en forme de trompe-l’œil d’Europe. L’entreprise lyonnaise Citécréation, leader mondial de l’art de la rue et responsable de la conception de fresques murales à Berlin, Paris et en Suisse, a réalisé la grande majorité de ces fresques au cours des 40 dernières années, qui sont réparties dans toute la ville, du centre historique aux banlieues.

Les 7 peintures murales essentielles que vous devez visiter

La peinture murale des Canuts

Il s’agit de la plus grande fresque d’Europe (1 200 m2). Ce magnifique trompe-l’œil représente les canuts (anciens tisseurs du marché de la soie de Lyon) ainsi que l’ambiance et la vie du quartier de la Croix-Rousse où il se trouve. Quelque chose de très curieux, c’est qu’il est régulièrement mis à jour, d’où sa parfaite conservation, ajoutant, en permanence, de nouveaux détails. Si vous voulez plonger dans l’histoire des canuts, à 500 mètres, vous pouvez visiter la Maison des Canuts, où vous pouvez également acheter des pièces uniques en soie faites à la main. Lyon possède également un superbe musée du textile (Musée des Tissus).

Adresse : 36 Boulevard des Canuts (angle de la rue Denfert-Rochereau).

Fresque des Lyonnais

Près de la Saône, sur la « Presqu’Île », se trouve l’une des plus grandes (800 m2), des plus belles et des plus emblématiques peintures murales de Lyon qu’il ne faut pas manquer. Créée en 1994/95 par Cité Création, elle met en scène 25 grandes figures historiques et 6 contemporaines, nées à Lyon, qui ont glorieusement écrit son histoire au cours des 2 000 dernières années. De l’Empereur Claude à Paul Bocuse, l’un des architectes de la nouvelle cuisine, proclamé Chef du 20ème siècle, en passant par Madame Récamier, muse de l’écrivain Chateaubriand, les frères Lumière, créateurs du cinéma, la marionnette de Guignol et son créateur Laurent Mourguet, l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, avec son personnage du Petit Prince, et l’Abbé Pierre, fondateur des Compagnons d’Emmaüs, parmi tant d’autres.

Adresse : 2 rue de la Martinière (angle du quai Saint-Vincent).

Fresque de la Bibliothèque de la Cité

À 350 mètres de la Fresque des Lyonnais, on trouve une gigantesque bibliothèque dans une fresque de 400 m2 où l’on peut lire les mots de plus de 100 personnalités littéraires, dont ceux de la poétesse lyonnaise Louise Labé. Tous les genres (romans, poésie, théâtre, bandes dessinées, etc.) de la région de Lyon et de Rhône-Alpes sont représentés.

Adresse : À l’angle de la rue Platière et du quai de la Pécherie

Fresque du cinéma de Lyon

Lyon est le berceau du cinéma. Le Mur du Cinéma (500 m2) de CitéCréation rend un hommage appuyé aux frères Lumière pour l’invention du cinématographe. Qui n’a jamais vu le premier film de l’histoire, « Sortie d’usine » ? Sur ce mur, nous pouvons nous en souvenir.

Adresse : 4 Place Gabriel Péri

Fresque Lumière : Lyon en 2046

Cette façade de 350 m2 dépeint le Lyon de 2046. Elle montre la cathédrale de Fourvière et la Halle Tony Garnier, conçue par le grand architecte lyonnais, sous une voûte d’acier. Il est recommandé de le visiter de nuit car il est éclairé par 450 points lumineux de 5 kilomètres de fibres optiques cachées à l’intérieur du mur. Créé d’après un modèle de François Schuiten, CitéCréation le signe à nouveau.

Adresse : 106 avenue Jean Jaurès

Hommage à Diego Rivera à Lyon

Deux peintures en trompe-l’oeil sur deux bâtiments, se faisant face, retracent l’histoire du Mexique en couleurs à travers les yeux de Diego Rivera. Hommage à l’un des plus grands artistes muraliste du monde, cette fresque présente trois façades : préhispanique, contemporaine et le parc Alameda.

Adresse : Rue Georges Gouy.

Musée urbain Tony Garnier

Le musée urbain Tony Garnier (1869-1948), l’un des architectes et urbanistes les plus célèbres et avant-gardistes de Lyon, mérite une mention spéciale. Pour découvrir ce quartier, dit des Etats-Unis, d’origine populaire, conçu et réalisé par Tony Garnier entre 1920 et 1933, il est conseillé d’y consacrer une journée, car on y trouve pas moins de 25 murs peints. Dessinées sur les façades des bâtiments, les fresques proviennent de croquis réalisés par Garnier lui-même, mais aussi par d’autres artistes internationaux, parrainés par l’Unesco, de Côte d’Ivoire, d’Égypte, des États-Unis, d’Inde, du Mexique et de Russie.

Cette galerie à ciel ouvert présente les fondations de la Cité idéale, créée par Tony Garnier, ainsi que ses grandes œuvres architecturales à Lyon (Stade de Gerland, plans de sa Cité industrielle socialiste, Halle de Tony Garnier, où se tiennent aujourd’hui des spectacles et qui était autrefois un abattoir…). Le Musée urbain et un appartement recréant l’atmosphère des années 30 peuvent être visités avec la Lyon City Card.

Après la rénovation du quartier dans les années 1980 et 1990, les artistes de Citécréation ont réalisé ces peintures monumentales en 1998, donnant ainsi naissance au Musée urbain Tony Garnier.

Adresse : Cité Tony Garnier, 4 rue des Serpollières

4 autres peintures murales à Lyon

Merci Monsieur Paul

Située devant les Halles (le grand marché central couvert gastronomique de Lyon) qui porte son nom, la fresque Merci Monsieur Paul raconte l’histoire de Paul Bocuse. Il est recommandé de le visiter la nuit car elle est illuminé.

Fresques des Trois Tours de Babel

Fresques de Shanghai à Lyon

Murale de l’histoire des transports publics, à Lyon

Près de l’une des plus grandes gares de Lyon, La Part-Dieu. Sur un mur de 720 m2, cette fresque raconte son histoire du milieu du XIXe siècle à nos jours.